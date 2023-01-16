Женщину освободили из плена 17 октября, ее муж до сих пор находится там.

Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"/ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В Днепре под завалами уничтоженного российскими оккупантами дома может находиться героиня "Азовстали", которую освободили из плена 17 октября 2022 года.

Об этом сообщила в Facebook дочь женщины Русана Бабкина. Она рассказала, что в момент попадания ракеты в дом дома были ее мама, сестра и бабушка.

"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной съемной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки. Больше связи нет", – рассказала Русана в соцсетях.

Маму девушки освободили из российского плена 17 октября, отец до сих пор находится там.

Девушка рассказала, что ее сестра уехала из Харькова 5 марта, оставаться в городе было опасно из-за постоянных обстрелов со стороны россиян.

Сама Русана вместе с бабушкой выехала из Мариуполя 20 марта на чудом уцелевшей машине. Они проехали через новую Ялту к Днепру.

Ракетный удар РФ по Днепру

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.

Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. В ночь на 16 января спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. Среди жертв двое детей.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

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