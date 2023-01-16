Под завалами дома в Днепре может быть освобожденная из плена героиня "Азовстали"

В Днепре под завалами уничтоженного российскими оккупантами дома может находиться героиня "Азовстали", которую освободили из плена 17 октября 2022 года.
Об этом сообщила в Facebook дочь женщины Русана Бабкина. Она рассказала, что в момент попадания ракеты в дом дома были ее мама, сестра и бабушка.
"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, но осталась дома из-за ОРЗ, сестра наводила порядок в очередной съемной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки. Больше связи нет", – рассказала Русана в соцсетях.
Маму девушки освободили из российского плена 17 октября, отец до сих пор находится там.
Девушка рассказала, что ее сестра уехала из Харькова 5 марта, оставаться в городе было опасно из-за постоянных обстрелов со стороны россиян.
Сама Русана вместе с бабушкой выехала из Мариуполя 20 марта на чудом уцелевшей машине. Они проехали через новую Ялту к Днепру.
Ракетный удар РФ по Днепру
Днем в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские оккупанты попали в многоквартирный дом в Днепре. Под завалами оказалось много людей.
Число жертв ракетного удара по Днепру возросло до 35 человек. В ночь на 16 января спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших. Среди жертв двое детей.
В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.
Читайте также:
- Скоро Путин объявит новую волну мобилизации, а к апрелю будет атака на Украину - The Times
- "Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФ
- Ракетный удар по Днепру: число жертв возросло до 35 человек, среди них - двое детей