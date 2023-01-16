"Партнеры, но не союзники": Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФ

Китай будет продолжать экономическое и другое сотрудничество с Россией, использовать российские ресурсы, считает Павел Климкин.

Климкин рассказал, станет ли Китай на сторону РФ / сайт Кремля, УНИАН

Китай не является союзником России. Официально отношения между Китаем и Россией называются партнерством без ограничений.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Обозревателю отметил, что они никогда не являлись союзниками и в перспективе не будут.

"Это первое. Второе – я не вижу фундаментальных изменений в китайской позиции по отношению к России. Сегодня Китай не готов полностью покинуть Россию. Она ему нужна в соперничестве с США и Западом. Но также Китай не будет поддерживать Россию для того, чтобы перейти красные линии Запада. Китай всегда внимательно следит за этими красными линиями", - пояснил Климкин.

В то же время он подчеркнул, что Китай будет продолжать экономическое и другое сотрудничество с Россией, использовать российские ресурсы.

"Но одновременно Китай будет четко соблюдать красные линии Запада, в частности, технологические, военные и т.д. Мы видим разочарование китайского руководства от происходящего в России, но они никогда не будут этого озвучивать публично. В этом отличие китайской политики. Они будут делать это совершенно непублично. Но в действительности я вижу возможность взаимодействия Китая с Западом – как с Соединенными Штатами, так и с европейскими странами – для усиления давления на Россию. Они не очевидны, но, тем не менее, признаки этого появляются", - подытожил Климкин.

Позиция Китая по войне России против Украины

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что если бы Китай, который придерживается формального нейтралитета в войне, поддержал бы Киев, такая позиция заставила бы Москву пойти на завершение военных действий. По словам Зеленского, после нападения России диалога Киева и Пекина фактически нет.

В МИД Китая в октябре после выступления Путина на Валдае, в котором он разразился обвинениями в адрес Запада, опубликовали заявление по итогам встречи министров иностранных дел КНР и России.

В нем было сказано, что китайское государство поддерживает Москву, политику Путина и утверждение РФ, мол, в качестве "великой державы" на международной политической арене.

Недавно стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин дал задание своему правительству усилить экономическое сотрудничество с Россией. Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. Сотрудничество, которое уже есть сейчас, помогает снизить последствия западных санкций для страны-агрессора и позволяет вести войну против Украины.

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