Директор РФ Путин выступает на форуме в Валдае и уже наляпал об Украине – прямая трансляция

Владимир Путин / kremlin.ru

Директор РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября, выступает с речью на заседании пропагандистского дискуссионного клуба Валдай. Путин постоянно болтает на таком "мероприятии" с 2004 года. В Кремле говорят, что руководитель страны-агрессора выступить с речью, которую кто-то еще, якобы, "будет перечитывать".

"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", - уверяет рупор Кремля Песков.

Выступление уже началось.

Путин обвинил Запад в якобы "разжигании войны в Украине".

Путин: события продолжают развиваться по негативному сценарию, переросли в масштабный системный кризис. Т.н. "Запад" предпринял ряд шагов на обострение.

Смотрите онлайн выступление Путина на форуме Валдай

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