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Китай может заставить РФ завершить войну с Украиной: Зеленский раскрыл сценарий

24 вересня 2022, 18:59

Пока Китай занимает позицию балансирования, подчеркнул глава государства.

Зеленский, КИтай
Владимир Зеленский оценил позицию Китая / Reuters

Если бы Китай присоединился к США, Евросоюзу и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну против Украины, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул глава государства в интервью французским СМИ, до полномасштабного вторжения РФ коммуникации между Украиной и Китаем были на разных уровнях.

"И об этом свидетельствует большой товарооборот между Украиной и Китаем. Наверное, самый большой, если сравнивать с каким-то еще государством... К сожалению, сейчас у нас нет мощной коммуникации с Китаем. Я об этом сожалею, поскольку я считаю, что это большая экономика, великая держава, и она имеет большое геополитическое влияние по поводу РФ. Россия не на всех обращает внимание, на Китай она обращает внимание. И поэтому я хотел бы, чтобы Китай был на нашей стороне", - сказал Зеленский.

Однако, отметил президент, "сейчас мы видим, что Китай занимает позицию балансировать где-то посередине".

"Я благодарен, что Китай не продает оружие РФ. И я очень хотел бы, чтобы они помогали Украине. Хотя скажу откровенно: тем, что они не отправляют оружие России, они уже помогают миру", - пояснил глава государства.

По мнению Зеленского, если бы Китай присоединился к США, ЕС и Великобритании, то это заставило бы Россию завершить войну.

"Но еще раз признаю, влияния на Китай у Украины нет, и нет таких отношений, которые бы я очень хотел. Они сыграли бы, мне кажется, большую роль в этой войне. Это как раз, когда мы говорим, что весь мир должен объединиться и заставить Россию закончить войну. США, Евросоюз, Британия и Китай - думаю, такое объединение точно бы их заставило", - подытожил президент Украины.

Напомним, ранее официальный Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и обвинил Вашингтон в том, что он "загоняет РФ в угол" расширением НАТО.

В Пекине также подчеркнули, что США якобы хотят "раздавить" Россию.

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