Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и оправдал Россию - Reuters

Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" / Reuters

Китай назвал США "главным зачинщиком украинского кризиса" и обвинил Вашингтон в том, что он "загоняет РФ в угол" расширением НАТО. Об этом заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, сообщает Reuters.

Он добавил, что США якобы хотят "раздавить" Россию.

"Являясь инициатором и главным зачинщиком украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику. Их конечная цель — измотать и раздавить Россию затяжной войной и дубиной санкций", - сказал Чжан.

Посол утверждает, что китайско-российские отношения вступили "в лучший период в истории", которые якобы вышли на "высочайший уровень доверия, взаимодействия и стратегического значения". Он обвини США в том, что они пытаются применить в отношении России и Украины туже тактику, что и к Китаю с Тайванем. Посол обвиняет Америку в "провоцировании соперничества и конфронтации крупных держав".

В Китае верят в то, что Россия начала войну только чтобы "обеспечить собственную безопасность и защитить русскоязычных людей".

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Китай нашел выгоду в войне, которую развязал Путин в Украине. После завершения войны Россия может стать "сырьевым придатком". После введения санкций РФ пытается переориентировать свой экспорт на Китай, Индию и Азию.

Он также считает, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

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