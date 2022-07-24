Китай не поможет Путину, он нашел выгоду в войне - дипломат

Китай нашел выгоду в войне, он ждет падения РФ / Коллаж УНИАН, Reuters

Война, которую Путин развязал против Украины, выгодна Китаю. Эта война ослабляет Россию, что "на руку" Китаю. После завершения войны Россия может стать "сырьевым придатком". Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что после введения санкций РФ пытается переориентировать свой экспорт на Китай, Индию и Азию.

"Китаю будет выгодно, если вследствие событий в Украине Россия превратится в поставщика до Китая дешевой нефти, леса и т. д, то есть сырьевых ресурсов, которых Китаю сегодня не хватает", - сказал Владимир Огрызко.

Именно поэтому Китай не захочет рисковать своим положением и идти "на прямую помощь России" в войне против Украины.

"Приведу лишь пример. Большинство китайских товаров, которые экспортируются и которые питают китайскую экономику, идут по двум направлениям - в Северную Америку и Евросоюз. Если ЕС и Северная Америка сделают с Китаем то, что они сделали с Россией в плен экономических санкций, то от китайской экономики вообще ничего не останется, потому что в таком случае она остановится ровно через два месяца", - отметил Огрызко.

Дипломат считает, что Китай "будет играть и вашим, и нашим, но очень осторожно, чтобы не раздражать Запад".

При этом, Огрызко убежден, что Китай не будет предоставлять Украине прямую помощь, а будет лишь говорить о необходимости переговоров и поддержке территориальной целостности.

Читайте такжеТретья мировая уже началась: дипломат объяснил, почему Запад держится в стороне и какая роль Китая

Также, как писал Главред, Огрызко спрогнозировал, чем закончится война в Украине и как долго можно ожидать боевых действий оккупантов. Он считает, что сроки победы Украины зависят от того, как быстро будет предоставлено оружие и как скоро экономика РФ станет неспособной подпитывать путинский режим.

Он также отмечал, что в России живут "рабы", которым "нужен хан, царь, император, президент". По этому "Путина до сих пор не уничтожили".

Другие новости: