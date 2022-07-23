Третья мировая уже началась: дипломат объяснил, почему Запад держится в стороне и какая роль Китая

Третья мировая война уже ведется - Огрызко / Главред

Третья мировая война уже ведется, но только исключительно руками украинцев, ведь Запад решил держаться в стороне этого конфликта. Об этом во время чата на Главреде рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Третья мировая война уже ведется. Просто она, к большому сожалению, ведется исключительно руками украинцев, потому что весь западный мир решил, что он пока будет держаться в стороне, но будет помогать нам преодолевать главную глобальную угрозу – Россию", - считает дипломат.

Также он объяснил роль Китая и России в международной политике.

"Кое-кто на Западе говорит о Китае. Только в такой спайке – Россия и Китай – эти страны будут представлять большую угрозу для мирового демократического сообщества. Если же один из этих двух игроков будет проигравшим, а у меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет побеждена, Китай сам на прямую конфронтацию с западным миром не пойдет", - отметил Владимир Огрызко.

По утверждению дипломата, третья мировая война "сейчас имеет форму ограниченной".

"Поэтому третья мировая война уже продолжается, но имеет форму ограниченной. Уже сформировалась продемократическая коалиция (либо антироссийская, либо антипутинская). Зато Россия пытается создать что-то вроде антидемократической (или антизападной) коалиции, и пока у нее это не очень получается. Ведь даже второй потенциальный партнер России – Китай – вряд ли рискнет помогать ей, лишь бы не попасть под каток экономических санкций, которые уже сейчас разрушают экономику России на наших глазах", - подытожил Владимир Огрызко.

Читайте также: