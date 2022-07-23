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В России живут "рабы", им нужен "царь": Огрызко рассказал, почему россияне не свергнут Путина

23 июля 2022, 12:17

Российское общество за все века своего существования "никогда не жило по демократическим правилам".

Путин, Огрызко
В России живут "рабы", им нужен "царь" / Коллаж Главред, УНИАН

В России живут "рабы", которым "нужен хан, царь, император, президент". По этому "Путина до сих пор не уничтожили". Об этом заявил в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что народ России уже сформирован так и началось все еще давно.

"Россияне - это люди, которые воспитаны на том, что есть хан, царь, император, генсек, президент, и он является божьим помазанником, центром Вселенной, и то, что он говорит, является единственным правильным решением. Все остальное - рабы, неважно, то ли они возле этого царя, то ли подальше, то ли совсем далеко. Это не имеет никакого значения, ибо все это иерархия рабства", - сказал Владимир Огрызко.

Он убежден, что россияне молчат из-за того, что они боятся, их уже давно запугали тюрьмой за малейшее сопротивление.

"На 20-миллионную Москву протест 100 тысяч человек - это капля в море. Сравните это с нашим 3-миллионным Киевом, когда вышло 500 тысяч человек на улицы - и полиция (тогда еще милиция) исчезла, потому что не могла ничего предпринять против такой воли людей. В Москве такого себе представить просто нельзя", - добавил Огрызко.

Бывший министр заявил, что в России нет уже свободных СМИ, все гражданские организации "под колпаком", даже электронные СМИ держан под тотальным контролем, а демонстрации или акции протеста вовсе запрещены.

Он добавил, что российское общество за все века своего существования "никогда не жило по демократическим правилам".

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Как сообщал Главред ранее, Путин пережил пять попыток покушения. Теперь он окружил себя элитной командой снайперов, боясь за свою жизнь. Первую попытку пытались осуществить во время визита Путина в Азербайджан, вторую - хотели подорвать машину, третью - в Британии должен был выстрелить снайпер.

Четвертую попытку должен был совершить чеченец, а пятая попытка оказалась неудачной. Последнюю попытку якобы совершили уже после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в России уже начался процесс раскола. Буряты вышли на митинг и заявили о своем желании выйти "из-под крыла Путина" и получить независимость, как отдельное государство.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Владимир Огрызко Россия
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