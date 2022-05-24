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Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатора

24 мая 2022, 12:46

Владимир Путин так боится очередного покушения на свою жизнь, что окружил себя первоклассными снайперами. Также у него есть люди, которые пробуют его еду.

Путин, покушение на путина
Путин одержим идеей, что кто-то хочет его убить / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент страны-агрессоры Владимир Путин пережил пять покушений. И теперь так боится за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов.

Последняя попытка покушения на хозяина Кремля была предпринята в начале вторжения России в Украину, хотя подробности появляются только сейчас. Впрочем, все равно точно неизвестно, кто стоит за вероятным нападением и где оно произошло, пишет The Sun.

По данным издания, Путин так боится очередного покушения на свою жизнь, что окружил себя первоклассными снайперами и повсюду путешествует с ними.

"У снайперов есть одна очень важная задача — найти других стрелков и "убрать их", прежде чем они получат возможность нажать на курок. Говорят, что российский президент стал одержим идеей, что кто-то хочет его убить, что заставляет его искать защиты в своем изолированном бункере", - говорится в статье.

Читайте такжеСамоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу ПутинаПутинская армия приспешников, нанятых для его защиты, — единственные, кого подпускают достаточно близко к хозяину Кремля. Путин также нанимает команду людей, чтобы они попробовали его еду, прежде чем он ее съест, так как он убежден, что его могут отравить.

"Кажется, российский диктатор все больше становится параноиком. Ходили слухи, что бывший агент КГБ даже заказал специальные перчатки для защиты кожи от возможного воздействия убийственных веществ. Даже его ежедневное утреннее купание больше не является священным, так как он несколько раз в день проверяет воду на наличие подозрительных химических веществ", - пишет автор статьи.

Пять покушений на Путина

Покушение №1 во время визита в Азербайджан

Во время государственного визита Путина в Азербайджан в 2002 году был арестован иракец по подозрению в заговоре с целью убийства президента России.

Мужчина якобы был связан с афганскими и чеченскими повстанческими силами и должен был доставить взрывчатку сообщнику. Силовики узнали о заговоре и арестовали обоих. Они были приговорены к десяти годам лишения свободы.

Покушение №2. Бомба под автомобилем

В ноябре 2002 года появились подробности еще одного заговора против Путина. Хозяин Кремля должен был ехать по автостраде возле Кремля. По пути была группа людей, они устанавливали новые дорожные знаки. Через час СМИ сообщили, что вдоль дороги было обнаружено 40 кг взрывчатки. Затем устройства таинственным образом исчезли, а автомобиль Путина был перенаправлен.

Официальные лица до сих пор отказываются комментировать этот вопрос и даже отрицают, что этот инцидент когда-либо имел место быть.

Покушение №3. Выстрел снайпера

Британская антитеррористическая полиция предотвратила заговор с целью убийства Путина в октябре 2003 года.

Издание The Sunday Times со ссылкой на источник писало, что двое мужчин-потенциальных убийц были арестованы, но их отпустили без предъявления обвинений и они вернулись в Россию.

Утверждалось, что эти люди, один из которых, предположительно, бывший киллер российских спецслужб, вынашивали заговор, чтобы Путин был застрелен снайпером во время зарубежной поездки.

В отчете утверждалось, что бывший российский агент знал высокопоставленного офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ), который предоставлял информацию о передвижениях президента РФ за границей, что позволяло организовать убийство Путина.

Покушение №4. Чеченский бунтарь

В покушении на жизнь Путина заподозрили одного из чеченцев по имени Адам. Его показали на российском телевидении после того, как в 2012 году был сорван якобы заговор по убийству президента РФ. Он появился на телевидении, полуобнаженный и с очевидными травмами, сделав якобы признание. В своем заявлении он сказал: "Нашей целью было уехать в Москву и попытаться убить премьер-министра Путина... Наш срок был после выборов президента России".

Покушение №5 после вторжения РФ в Украину

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала войны против Украины.

"На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это непубличная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это примерно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно было неудачным. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место", —рассказал Буданов.

Путин болен - что известно

Неоднократно появлялись сообщения, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Как сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, медики обнаружили у Путина рак крови.

Позже глава Главного управления разведки Украины заявил, что Путин серьезно болен, в РФ уже готовится смена политического руководства. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых – это рак.

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