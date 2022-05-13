Путин тяжело болен: в Британии раскрыли страшный диагноз хозяина Кремля

Многие ведущие военные и сотрудники службы безопасности РФ считают, что их лидер тяжело болен.
Президент России Владимир Путин страдает опасным заболевание. Медики у него обнаружили рак крови.
Как пишет The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, Путин заболел раком крови.
"Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что имеет проблему с головой. Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", - также добавил анонимный олигарх.
В британском СМИ отметили, что многие ведущие военные и сотрудники службы безопасности РФ, а также друзья Путина считают, что лидер умирает или тяжело болен.
Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.
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