США не хотят победы Украины сейчас, полный разгром РФ им невыгоден - Жданов

США не хотят победы Украины сейчас / коллаж фото Генштаб ВСУ, Главред

США пока не считают выгодным для себя полный разгром России и победу Украины. Белый дом хочет изменить политический режим в РФ. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Демократическая партия США готовится к выборам, которые состоятся в ноябре, и хочет показать, что они "могут решать международные проблемы".

"Поэтому сегодня им наша победа не нужна, им наша победа нужна завтра, условно говоря. Во-первых, у них в ноябре выборы. И Демократической партии США, чтобы одержать на них победу и не потерять те позиции, которые они имеют сегодня, а у них очень шаткие позиции, надо представить обществу, что они способны решать международные проблемы", - сказал Олег Жданов.

Визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси администрация Джо Байдена представит как величайшую победу. При этом Америка хочет, чтобы Россия оставалась в том виде, в каком она есть.

"Наличие России обеспечивает живучесть НАТО. Нет России - нет НАТО. Нет НАТО - нет доминирования США в Европе. Вот поэтому для США очень важно, чтобы Российская Федерация сохранилась, как страна, которая потенциально может нести военную угрозу, особенно для Европейского Союза", - добавил Жданов.

Эксперт убежден, что США опасаются серьезных проблем, с которыми им придется столкнуться в случае развала РФ.

"Если будет большой военный разгром сегодня, то начнутся тектонические процессы в Российской Федерации и завтра Россия развалится. Собирать по крупицам ядерное оружие и у кого сколько его будет - никто не знает. Сколько появится субъектов международного права-никто не знает. Кто будет обеспечивать те международные поставки, без которых сегодня, как вы видите, не может прожить Европейский союз", - добавил Жданов.

Жданов отметил, что США не боятся России, а "варят ее медленно, как лягушку".

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Китай нашел выгоду в войне, которую развязал Путин в Украине. После завершения войны Россия может стать "сырьевым придатком". После введения санкций РФ пытается переориентировать свой экспорт на Китай, Индию и Азию.

Он также считает, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

Другие новости: