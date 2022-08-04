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Теракт в Оленовке со взрывом пленных украинских военных организовывало путинское ЧВК "Вагнер" – СМИ

4 августа 2022, 13:17

Есть сведения, что в новый цех колонии оккупанты специально перевели наиболее опытных украинских военнопленных, которых потом предательски взорвали.

Еленовка, снимки
Еленовка, снимки / t.me/pgo_gov_ua и Кристофер Миллер

Российские оккупанты умышленно устроили теракт в тюрьме в Еленовке (Донецкая область) для недопущения обмена военнопленными. Как сообщает портал LB.ua, украинские спецслужбы имеют спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что возле здания заранее были вырыты могилы.

Есть сведения, что в новый цех колонии специально перевели наиболее опытных военнопленных, которых потом взорвали. Также есть записи перехватов, подтверждающие спланированность теракта путинским ЧВК "Вагнер".

Источники говорят, что 30–31 июля готовилась передача гуманитарных грузов (медикаментов, одежды) для украинских военнопленных в Еленовке. На 1 августа был согласован визит правозащитников и русского тюремного ведомства (ФСИН) по аудиту использования российских бюджетных денег на содержание пленных. Также на эти даты в очередной раз планировался обмен военнопленными.

"Однако оккупанты перевели наших военных из мест пребывания в неустроенные не просто бараки, а цеха, где раньше никогда не содержались люди. Более того, в них перевели не всех военных, а выборочно – самых опытных, что подтверждает наша разведка. Именно там потом умышленно был устроен теракт с подрывом. В том числе, чтобы скрыть факты пыток военнопленных. На полученных спутниковых снимках есть четкая фиксация заранее подготовленных массовых могил – еще до теракта", – рассказал один из источников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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Автор: Егор Бунин
Еленовка новости Украины война России и Украины
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