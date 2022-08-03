Убийство пленных в Еленовке: "вагнеровцы" минировали барак для быстрого возгорания – разведка

РФ убила пленных ВСУ в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

РФ не планировала обменивать пленных украинских военных, защищавших металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе, поэтому умышленно совершила убийство военнопленных во временно оккупированной Еленовке.

Установлены некоторые обстоятельства произошедшего в колонии, в которой находились украинские военнопленные, в т. ч. из состава полка Азов, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Допросы пленных проводили следователи т. н. "МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что такие мероприятия, в первую очередь, были "направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью слома морально-психологических качеств украинских воинов.

"В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречения бойцов от своих взглядов, а также осуждения действий руководства Украины", - подчеркивают в ГУР.

В ведомстве уточняют, что допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. "Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли", - отмечают украинские разведчики.

Они добавляют, что российская сторона была "не намерена осуществлять обмен военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих условий содержания и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных".

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - подытожили в ГУР.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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