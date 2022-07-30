Пленных казнили термобарическим оружием: эксперты раскрыли детали теракта РФ в Еленовке

Уничтоженная колония в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

Украинских пленных в Еленовке Донецкой области оккупанты могли убить с помощью российского термобарического оружия.

Как говорится в расследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm, характер повреждений с места убийства пленных говорит о том, что по ней не могли ударить системой HIMARS.

Одним из аргументов называют то, что прифронтовая Еленовка доступна для обычных 105-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 0,4% от ракеты GMLRS.

Ссылаясь на кадры с места событий, расследователи пришли к выводу о том, что разрушенное здание из бетонного кирпича с тонкой жестяной крышей после удара осталось на месте. Взрыв был настолько слабый, что койки не сдвинулись ни на сантиметр, однако огнем нанесен огромный ущерб. Также против версии с ракетой говорит отсутствие ударного кратера.

"Если бы в Еленовку попала ракета GMLRS, то внутри не было бы обгоревших... Взрывом бы всех разорвало, а не сожгло заживо", - указывается в расследовании.

Эксперты пояснили, что сжигает жертв, оставляя тела невредимыми, именно термобарическое оружие. То есть Россия применила его, чтобы сжечь людей во сне. Повреждения здания, отсутствие кратера от удара и отсутствие повреждений от взрыва подтверждают это.

В InformNapalm добавили, что скорее всего оккупанты заперли пленных в помещении, выстрелили через окна термобарическими боеприпасами РПО-А "Шмель" или МРО-А, которые находятся у боевиков так называемой "ДНР" с 2014 года.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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