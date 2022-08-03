В США предложили выгнать РФ из Совбеза ООН и вместо нее принять Украину

Место РФ в Совбезе ООН могут отдать Украине / Reuters

Место России в Совете безопасности Организации объединенных наций может быть отдано Украине.

С таким предложением выступил советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро в своем аккаунте в Twitter.

Он также предложил отдать место Китая в СБ ООН – Тайваню.

"Простое решение для ООН: Украина получает место в СБ России (СССР), Тайвань получает место Китая", - написал Массаро.

Отметим, что ранее Массаро говорил о том, что НАТО должно быть открыто для всех демократических государств и свободных народов.

НАТО нуждается в восточном фланге, написал Массаро. Он пояснил позже, что, по его мнению, в альянс надо включить такие страны как Южная Корея, Япония и Австралия.

"НАТО должно быть открыто для всех демократических государств и всех свободных народов", — написал Массаро.

Напомним, ранее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса заявил о том, что Россию, скорее всего, не станут исключат из ООН, опасаясь последствий для других стран коллективного Запада.

По его словам, такой вариант теоретически возможен, но это очень щекотливый вопрос, учитывая, что тогда можно будет поднимать вопрос о том, можно ли исключать и остальных постоянных членов.

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