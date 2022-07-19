"Щекотливый вопрос": эксперт рассказал, собираются ли исключить Россию из ООН

Россию пока не станут исключать из ООН - Илия Куса / Reuters, facebook.com

Россию, скорее всего, не станут исключат из ООН, опасаясь последствий для других стран коллективного Запада. Такое мнение в интервью Главреду озвучил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, такой вариант теоретически возможен, но это очень щекотливый вопрос, учитывая, что тогда можно будет поднимать вопрос о том, можно ли исключать и остальных постоянных членов.

"Россия – далеко не единственная страна, которая в разное время нарушала международное право или действовала вопреки уставу ООН. Сейчас много вопросов к России, а через время их может быть много к Китаю или к США. Логика состоит в том, что если исключить Россию сейчас, они подрывают свои позиции в будущем. По этой причине постоянные члены Совбеза ООН не хотят поднимать эту тему. Ведь это бросает тень и на них, потому что они архитекторы этой системы, они её создавали после Второй мировой именно такой, какая она есть", - отметил Куса.

Также, объясняет эксперт, это трудно и с юридической точки зрения. Кроме того, в самой организации не горят желанием поднимать эту тему, опасаясь того, что если сейчас бросить тень на один из столпов системы ООН (право вето, постоянные члены), то это может привести к постепенному коллапсу всей системы ООН. А сейчас это никому не нужно, потому что несмотря на критику он в каких-то вопросах делает очень много, чего не делают обычные государства, в основном, в плане гуманитарной помощи.

С другой стороны, более вероятно, по мнению Кусы, признание России страной-спонсором терроризма со стороны США. Но в случае с Россией это мало что изменит.

"Обычно, если государство признается спонсором терроризма, это накладывает определённые ограничения на торговлю с этим государством, накладываются санкции, ограничивающие инвестиции в эту страну, военную, иную помощь. Но так как Россия уже обложена санкциями, они будут дублировать те санкции, которые уже введены против России", - убежден Куса.

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