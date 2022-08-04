У Зеленского назвали главные аргументы для успешных переговоров с РФ

В ОП оценили вероятность переговоров с РФ / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк перечислил четыре составляющие, необходимые для усиления переговорной позиции Украины с Россией.

Как написал он в сервисе микроблогов Twitter, для переговоров Украина должна укрепить свою позицию.

"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию", - подчеркнул Подоляк.

В этой связи, советник руководителя ОП рассказал, что такая переговорная позиция должна иметь четыре простые составляющие:

во-первых, это дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня и ракеты АТАСМЅ, чтобы уничтожить российскую логистику;

во-вторых, это системы противовоздушной/противоракетной обороны, чтобы защитить города;

в-третьих, это ударные беспилотники - лучшие охотники;

в-четвертых, это бронетехника для контрнаступлений.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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