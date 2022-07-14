В РФ заговорили о "мирных переговорах": цинично призывают Украину признать "территориальные реалии"

В РФ заговорили о "мирных переговорах"/ Reuters

В России начали говорить, что они якобы готовы вернуться к переговорам с Украиной. Но теперь в стране-агрессоре размечтались, чтобы наше государство "признало существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией всех тех земель, которые РФ удалось захватить на это время.

Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью "Интерфаксу". Он отметил, что якобы "российский подход остается таким же".

При этом, по словам Руденко, Россия потребует, чтобы в возможном будущем "мирном соглашении" был закреплен "нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины". Также он цинично заявил, что в таком соглашении должно быть зафиксировано "признание сложившихся территориальных реалий".

Руденко говорит, что якобы Москва не отказывается проводить переговоры с Украиной, но "чем дальше, тем сложнее будет договариваться".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас не время вести переговоры с Россией. Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы.

Напомним, утром в четверг, 14 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров, расположенные неподалеку жилые дома. Уже известно о 22 погибших. 39 человек не выходят на связь и считаются без вести пропавшими. Президент Зеленский после этого заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

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