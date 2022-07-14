Ракетный удар по Виннице: 42 человека без вести пропали

В Виннице 42 человека без вести пропали после ракетного удара/ ГСЧС Украины

В Виннице разыскивают 42 человек, которые прекратили выходить на связь после ракетного удара оккупантов по городу.

Об исчезновении этих людей правоохранителям сообщили родные. Количество пропавших, зафиксированное по состоянию на 16:35, назвали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются поиски 42 лиц, с которыми отсутствует связь", – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на это время из-за удара российской ракетой по городу погибл 21 человек, среди которых трое детей. 52 человека, из которых четверо детей, госпитализировали. 34 человека находятся в тяжелом состоянии.

Из-за удара ракетой было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.

Ракетный удар по Виннице

Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.

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