Ракетный удар по Виннице: 42 человека без вести пропали

Из-за удара российской ракетой погибли трое детей, всего по состоянию на это время известно о 21 погибшем.
В Виннице разыскивают 42 человек, которые прекратили выходить на связь после ракетного удара оккупантов по городу.
Об исчезновении этих людей правоохранителям сообщили родные. Количество пропавших, зафиксированное по состоянию на 16:35, назвали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
"Продолжаются поиски 42 лиц, с которыми отсутствует связь", – говорится в сообщении.
Всего по состоянию на это время из-за удара российской ракетой по городу погибл 21 человек, среди которых трое детей. 52 человека, из которых четверо детей, госпитализировали. 34 человека находятся в тяжелом состоянии.
Из-за удара ракетой было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.
Ракетный удар по Виннице
Оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице утром в четверг, 14 июля. Вражеская ракета попала в центр города в здание с офисными помещениями. Также пострадали Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
Одна из ракет упала рядом с роддомом. На месте происшествия произошел пожар.
Позже стало известно, что российские военные обстреляли центр Винницы крылатыми ракетами "Калибр". Они были запущены с подводной лодки в Черном море.
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