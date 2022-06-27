Переговоры с Россией – только с позиции силы: Зеленский поставил условие Кремлю

Украина готова возобновить переговоры с Россией, когда у Киева будет возможность вести диалог с позиции силы - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Украины будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в Елисейском дворце, украинский гарант в ходе своего выступления по видеосвязи на саммите Большой семерки в понедельник, 27 июня, сделал заявление о том, что время для переговоров Украины с Россией пока не пришло.

Читайте такжеНикакого Минска-3 – Зеленский Путина убеждать ни в чем не будет: Ермак поставил России условияПо словам президента Зеленского, Украина вновь должна получить возможность действовать с позиции силы. Когда будет такая ситуация, появится потенциал для продолжения диалога с Кремлем.

Встреча Зеленского и Путина

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

Смотрите видео ТСН – Зеленский заявил об условии на встречу с Путиным

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