Аж трясутся из-за HIMARS: оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронта

Оккупанты перевозят технику и склады боеприпасов подальше от фронта/ Reuters, УНИАН

Российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов.

При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

По его словам, украинские воины активно бьют по оккупантах из реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерии, которую предоставил Украине Запад.

"Кроме реактивных систем залпового огня, армейцы активно используют 155-мм снаряды "Смарт", с помощью которых поражено почти 30 бронированных объектов противника. Наши военные уверенно уничтожают командные пункты противника и нарушают его логистические цепочки", – рассказал Громов.

Оккупантам из-за этого приходится переносить подальше от линии фронта свои склады с боеприпасами и горючим.

По словам Громова, захватчики рассматривают возможность переместить склады бригадного уровня так, чтобы они находились не менее, чем в 100 километрах от фронта. А вот склады корпусного уровня хотят перебросить еще дальше – на расстояние около 150 километров от линии фронта. При этом часть боеприпасов россияне могут просто спрятать на объектах гражданской инфраструктуры.

После ударов ВСУ россияне вывозят технику из Мелитополя

После того, как украинские силы нанесли точные удары по складам противника в оккупированном Мелитополе на Запорожье, россияне начали вывозить из города свою технику. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам Федорова, оккупанты перебрасывают технику в сторону Кирилловки и Охримовки.

При этом часть военной техники захватчики расставляют в жилых кварталах города. А на месте одной из заброшенных баз, которую ранее оккупанты обустроили на территории 24-го ПТУ, российские военные оставили муляжи.

Ранее сообщалось, что защитники Украины нанесли четыре точных удара по российских оккупантах в двух районах Николаевской области. В результате работы украинских бойцов был уничтожен склад боеприпасов оккупантов, а также их пункт управления.

Напомним, за неделю из американских РСЗО HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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