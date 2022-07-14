В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западного оружия - Ермак

В Украине могут создать спецкомиссию для отслеживания западной оружия / Офис президента Украины, Википедия

В Украине могут создать специальную комиссию для отслеживание оружия, которое поступило от иностранных партнеров. С таким предложением выступил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Reuters.

Ермак добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от союзников образцы самого совершенного оружия, среди чего американские высокомобильные артиллерийские системы.

"Хочу предложить парламенту рассмотреть важную идею, а именно создание временной специальной комиссии, которая будет заниматься подготовительно и рассмотрением вопросов по контролю использования оружия, полученного от наших партнеров", - сказал Андрей Ермак.

Он заверил, что все полученное оружие проходит процесс регистрации и уже после этого отправляется на фронт. Этот процесс предлагают сделать более открытым. Однако следует разработать оптимальную модель контроля.

"Парламент, как законодательный орган, должен быть привлечен к контролю над оборонной помощью союзников ... Вопрос оружия является приоритетным для нашей страны", - добавил Ермак.

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Военная помощь Украине

Напомним, обещаны четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Нидерланды предоставят Украине современное тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и призвал другие государства сделать то же самое.

Испания может передать Украине около 30 единиц тяжелой военной техники, а именно – 10 танков Leopard и около 20 гусеничных бронетранспортеров M113. Сейчас представители Министерства обороны Испании изучают возможность предоставления Украине такой техники для защиты от России в ответ на запросы Киева о предоставлении такого оружия, которые поступали неоднократно.

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются.

Франция передаст Украине дополнительно шесть гаубиц Caesar и значительное количество бронетехники. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Перевод: Панасенко Полина