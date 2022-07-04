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Чехия подстрахует Словакию: Братислава передаст Украине советские истребители МиГ-29

4 июля 2022, 09:31

Пока Словакия не получит заказанные американские истребители F-16, поставки которых задерживаются, воздушное пространство страны поможет защитить Чехия.

Эдуард Гегер
Эдуард Гегер не раскрыл детали предстоящей передачи военной техники Украине / Фото УНИАН

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства. Об этом сказал премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

Детали предстоящей передачи военной техники пока что не разглашаются, передает СТ24.

"Я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не вдаваться в детали", - сказал премьер Словакии.

Пока страна не получит заказанные американские истребители F-16, поставки которых задерживаются, воздушное пространство Словакии поможет защитить Чехия. Соответствующие договоренности подтвердил премьер-министр Чехии Петер Фиала, вместе с Гегером выступивший в эфире чешского телевидения.

Гегер сказал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год.

И Гегер, и Фиала отметили, что всех удивило, насколько эффективно и как долго Украина могла защищаться от вторжения России, чья армия на бумаге и в эфирах кремлевских телеканалов выглядела гораздо более сильной, чем оказалась в реальности.

"У нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - отметил премьер Словакии.

Однако Фиала признал, что никто не знает, сколько времени пройдет, пока Украина вернет полный контроль над своей территорией, и отметил, что без помощи Запада она не сможет защититься от россиян.

"У них должно быть оружие, чтобы они могли бороться за свою независимость, нашу безопасность и нашу свободу. Они борются за нас", – добавил он.

Фиала также сообщил, что в случае необходимости Чехия готова принять участие в обучении украинских военных.

По данным The Military Balance, за 2021 ВВС Словакии имели на вооружении 9 МиГ-29А и 2 МиГ-29УБ. В то же время у Чехии есть 12 истребителей JAS 39 Gripen C и 2 D. У Польши в распоряжении воздушных суден больше: 22 МиГ-20А, 6 МиГ-29УБ и 50 F-16 различных типов.

Как сообщал Главред, Польша передала Украине практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

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