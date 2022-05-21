Помощь Украине для истребителей: Польша передала Киеву запчасти и боекомплект для МиГ-29 – СМИ

Истребители МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ / defence-ua.com

Практически все запасы запчастей и боевого комплекта для истребителей МиГ-29, которые были у Варшавы, Польша передала Украине. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут в оперативном порядке восстанавливать боеспособность своих военных самолетов. Киев успешно противостоит ВВС России, однако ресурсов для длительной борьбы все же не хватает, поэтому государство по-прежнему требует от Запада поставок истребителей.

Как сообщает Onet, польское государство уже передало Украине практически все запчасти и боевой комплект для истребителей МиГ-29. Такой шаг поможет восстановить военные самолеты, которые есть в наличии у Киева.Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов

Издание отмечает, что ранее предполагалась передача Украине советских истребителей МиГ-29, которые находятся на балансе армий Польши, Словакии и Болгарии, но этого не случилось.

Журналисты акцентировали внимание на том, что, несмотря на довольно успешную борьбу Украины с авиацией России, ресурсов украинского государства явно недостаточно, чтобы вести борьбу в воздухе длительное время. Именно поэтому Киев с момента начала войны постоянно просит Запад поставить истребители.

Армия Украины крушит авиацию России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия применяет против гражданской инфраструктуры Украины более 10 крылатых ракет в день. Российские войска решили отказаться от применения авиации в связи с тем, что военно-воздушные силы врага несут серьезные потери.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

Согласно данным Генштаба на утро, 21 мая, украинские войска сокрушили 204 российских военных самолета и 169 вертолетов.

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