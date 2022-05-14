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"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантов

14 мая 2022, 07:07

Страна-агрессор Россия понесла существенные потери как в военной технике, так и в живой силе за все время полномасштабного вторжения в Украину.

самолет, ракета, война
Россия потеряла уже 200 самолетов на войне в Украине / Фото facebook.com/kpszsu

С начала полномасштабной войны в Украине армия страны-агрессора России понесла существенные потери как в военной технике, так и в живой силе.

В частности, погибли 27 тысяч солдат. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении в пятницу, 13 мая.

Также глава государства сообщил о 200-м сбитом российском военном самолете.

"Сегодня можем отчитаться о 200-м сбитом российском военном самолете. Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще Россия потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них – молодые срочники", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и "все свои перспективы как государства".

"И ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Никакого другого результата в России нет и не будет", — заявил президент Украины.

Напомним, парад 9 мая в Москве прошел без авиации. Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил это "плохой погодой", хотя на самом деле небо над Москвой было безоблачным. Интересно, что в прошлые годы Кремль тратил миллиарды на то, чтобы разгонять тучи над российской столицей, чтобы провести воздушную часть парада.

Как утверждают российские оппозиционеры, от авиации на параде 2022 отказались из-за опасений угрозы ударов по военным самолетам из переносных зенитно-ракетных комплексов со стороны ВСУ.

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Как писал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России.

По его словам, потери врага колоссальные. Российские военные подразделения проводят классическую наступательную операцию, а украинская армия защищается. Командование наших войск знает, что нужно делать. Ни одно из соединений или подразделений ВСУ не разгромлено.

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