ВСУ понесли большие потери, но войскам России не удается разгромить нашу армию – Арестович

ВСУ проводят оборонительную операцию против российских войск / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины несут большие потери, но их гораздо меньше, чем в войсках России. Потери врага колоссальные. Российские военные подразделения проводят классическую наступательную операцию, а украинская армия защищается. Командование наших войск знает, что нужно делать. Ни одно из соединений или подразделений ВСУ не разгромлено. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным он сказал о том, что в рядах ВСУ также большие потери. Но они намного меньше, чем у российских войск. Армия РФ проводит классическую операцию по наступлению, а украинские силы защищаются.

Читайте такжеНовый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над ЗападомПо его словам, ни одно соединение или подразделение украинское армии не разгромлено.

"Наше командование знает, что делать", - сказал Алексей Арестович.

Также он подчеркнул, что российские военные подразделения несут колоссальные потери высокими темпами.

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Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа России Рустам Миннекаев ранее заявил, что перед российскими военными подразделениями стоит задача захватить Донбасс, южные регионы Украины и прорубить коридор в Крым, который был оккупирован в 2014 году.

Война РФ против Украины может затянуться до Нового года, о чем уже предупредил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, сроки войны могут зависеть от определенных моментов. Битва за Донбасс не станет этапом завершения военных действий.

Журналисты Медузы со ссылкой на источники в Кремле написали материал, в котором говорилось о планах России "присоединить" оккупированный Донбасс и объявить в Херсонской области "ХНР". Для этого в середине мая на захваченных территориях хотят провести так называемые "референдумы". Херсонщину впоследствии также могут включить в состав РФ.

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