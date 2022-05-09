Как прошел парад 9 мая в Москве: без авиации, с минимумом техники и лицемерной речью Путина

Путин на параде в Москве 9 мая 2022 / скриншот

В понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад "победобесия". В то время, пока по Красной площади проехались и прошлись остатки российской армии и военной техники, Россия продолжала нести потери в Украине, на территории которой 24 февраля развязала полномасштабную кровавую войну.

В параде 2022 в Москве принимало участие как минимум в два раза меньше техники, чем в прошлом году. Не было ни тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек, ни машин инженерной системы дистанционного минирования Замедление, ни зенитного комплекса Панцирь-С. Все это оружие сейчас находится в Украине, часть из него либо захвачена защитниками Украины, либо превращена в лом.

Парад победы в Москве 2022

Воздушную часть парада победы 2022 и вовсе отменили. Спикер Кремля объяснил это "плохой погодой", хотя на самом деле небо над Москвой было безоблачным.

Интересно, что в прошлые годы Кремль тратил миллиарды на то, чтобы разгонять тучи над российской столицей, чтобы провести воздушную часть парада.

Источники волонтерского проекта InformNapalm называют совсем другую причину.

"Один из инсайдеров в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 9 мая Владимир Путин будет угрожать "концом света". По данным агентства, во время парада должен был лететь самолет "судного дня". На нем должно эвакуироваться руководство РФ в случае ядерной войны.

Меньше на параде и военных. Что, в принципе, логично. По данным генштаба ВСУ, с 24 февраля по 9 мая боевые потери России на войне в Украине составили ориентировочно 25 650 человек личного состава.

Потери россии на войне в Украине / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Речь Путина на параде в Москве 9 мая 2022

Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло.

Хозяин Кремля лицемерно заявил, что Россия "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", чтобы ужас глобальной войны не повторился. А потом Путин назвал назвал сразу несколько поводов для войны с Украиной. Мол, страны НАТО якобы не хотели услышать Россию, при этом велась подготовка "нападения" на аннексированный Крым и на Донбасс. По мнению Путина, Альянс начал военное освоение прилегающих к РФ территорий, а "в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия".

"Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным", - сказал президент РФ 9 мая.

"Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное решение сильной, суверенной, самостоятельной страны", - добавил диктатор.

При этом Путин забыл сказать, что российские войска массово находились у границ Украины почти год до начала вторжения.

Путин также заявил, что в параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса. Он обратился к армии РФ и сепаратистам Донбасса: "Вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины".

"Мы никогда не откажемся от веры и традиционных ценностей. А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить", - заявил президент страны, армия которой уничтожает народ Украины.

Еще одна лицемерная выходка Путина 9 мая - он возложил цветы к стелам городов-героев. Среди них Киев и Одесса - эти украинские города не раз были обстреляны российскими ракетами с 24 февраля.

Как сообщал Главред, Президент Владимир Зеленский в своем поздравительном видеообращении 9 мая заявил, что совсем скоро в Украине будут два Дня Победы, а Крещатик увидит победный парад.

По словам главы государства, сейчас украинцы бьются за свободу своих детей и поэтому победят. При этом украинский народ никогда не забудет подвиг своих предков во Второй мировой войне, в которой погибли 8 миллионов украинцев.

"Победили тогда. Победим сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины! С днем победы над нацизмом! Слава Украине!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

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