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Украину ждет два Дня Победы – Крещатик увидит парад: Зеленский поздравил украинцев с 9 мая

9 мая 2022, 09:23

Украинцы бьются за свободу своих детей и одержат победу, сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев - Зеленский / Скриншот видео Офис президента

Народ Украины сражается за свободу для своих детей и одержит победу. Мы никогда не забудем подвиг своих предков во Второй мировой войне, в которой погибли более 8 миллионов украинцев. Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а Крещатик увидит победный парад. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе поздравительного видеообращения, опубликованного 9 мая, он сказал о том, что сейчас украинцы бьются за свободу своих детей и поэтому победят. Украинский народ никогда не забудет подвиг своих предков во Второй мировой войне. В ней погибло 8 миллионов украинцев. Скоро в стране будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного", - сказал Зеленский.

Президент верит, что украинский народ снова одержит победу, а Крещатик увидит победный парад.

"Победили тогда. Победим сейчас. И Крещатик увидеть парад победы – победы Украины! С днем победы над нацизмом! Слава Украине!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

День Победы в Украине

День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник в Украине, который каждый год отмечается 9 мая. Памятный день сменил советский День Победы.

В 2015 году президент Петр Порошенко подписал указ 169/2015 "О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны" о проведении 8 и 9 мая мероприятий, посвященных 70-й годовщине победы над нацизмом в Европе, Дня память и примирения, и Дня Победы.

9 апреля 2015 года был принять законопроект № 2539 "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов", который вступил в силу 21 мая 2021 года.

В рамках принятого пакета законов о декоммунизации отменили закон "Об увековечивании Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов". Советскую символику строго запретили, а новый праздник отмечается без термина "Великая Отечественная война".

Праздник подразумевает переосмысление событий Второй мировой войны. День памяти и применения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне включает переосмысление событий войны, разрушение исторических мифов и честный диалог о сложном прошлом.

Равно почитается память всех, кто боролся с нацизмом. Подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных наций.

Перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей, а также отказ от празднования и выбор в пользу почитания.

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День победы 9 мая Владимир Зеленский видеообращение
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