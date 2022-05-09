У Путина отказались от авиации на параде 9 мая из-за угрозы удара ВСУ по военным самолетам РФ – СНБО

Россия в предыдущие годы разгоняла облака для полета авиации 9 мая, но в этом году решила такие мероприятия не проводить / Фото Reuters

Кремль решил отменить воздушную часть парада победы 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и ряде других городов России. Официальная версия гласит, что авиацию решили не использовать из-за плохой погоды. Однако, как утверждают российские оппозиционеры, от авиации отказались из-за опасений угрозы удары по военным самолетам из переносных зенитно-ракетных комплексов со стороны ВСУ. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как сообщают в Центре, российские власти решили отказаться от запуска военной авиации на парад 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону, а также других крупных городах.

Формально в Кремле сказали, что воздушную часть парада отменили по причине "погодных условий". При этом в предыдущие годы россияне проводили специальные мероприятия по "разгону облаков".

Читайте такжеУкраина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию: Подоляк разнес речь Путина на 9 мая"По официальной версии Кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий". Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В Центре при Совете национальной безопасности сказали, что по версии оппозиции России, полеты отменили, так как в некоторых городах российские военные самолеты могут "встретить на пути" украинские переносные зенитно-ракетные комплексы.

"Поэтому история о "плохой погоде" - лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 млн рублей на сакральную дату Путина - не проблема. Особенно, учитывая то, что, по разным оценкам, ежедневно в РФ на "спецоперацию" с Украиной тратит от $500 млн до $20 млрд", - подчеркнули в СНБО.

День победы 9 мая

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году государственный праздник приходится на полномасштабную войну России против Украины. Государство-агрессор ведет военные действия против украинского государства с 24 февраля.

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что украинцы чтят подвиг своих предков, погибших во Второй мировой войне. Погибли более 8 миллионов украинцев. Нация сегодня продолжает сражаться за свободу для своих детей и победит. Скоро в Украине будет два Дня Победы, а на Крещатике состоится военный парад.

"Победили тогда. Победим сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины! С днем победы над нацизмом! Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Парад Победы 9 мая состоялся и в России. В Москве на Красной площади выступил глава РФ Владимир Путин. В ходе своего заявления он озвучил ряд пропагандистских сообщений.

Он обвинил Украины в, дескать, намерении атаковать захваченный Россией Крым, а НАТО – в планах по нападению на российское государство. Дескать, война с "неонацистами и бандеровцами" была неизбежной для Москвы.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным", - сказал Путин и подчеркнул, что якобы именно поэтому Россия первой напала на Украину.

Главред рекомендует: