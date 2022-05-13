ВСУ крушит авиацию войск РФ, поэтому враг бьет гиперзвуковыми ракетами – Залужный

Авиация России несет большие потери на войне против Украины - Залужный / facebook.com/CinCAFU

Россия каждый день применяет более десяти крылатых ракет для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Теперь россияне используют сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты типа Х-22 с целью нанесения ударов по указанным объектам. В частности, 12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему было применено 12 крылатых ракет. Две из них удалось сбить из ПЗРК Стингер. Смена россиянами тактики связана с отказом от применения авиации, которая несет большие потери. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что российские войска каждый день выпускают по Украине от 10 до 14 ракет, которые запускаются по гражданским объектам. Теперь россияне массировано обстреливают украинские объекты сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Х-22.

Читайте такжеЗахват областей Украины, Киева и присоединение регионов к России: Генштаб ВСУ раскрыл планы Москвы"В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам", - сказал Залужный.

Военачальник указал, что 12 мая по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу захватчики нанесли удары 12 крылатыми ракетами. Две из них украинские войска сбили из ПЗРК Stinger.

По его словам, оккупанты поменяли свою тактику, поскольку их авиация несет большие потери.

"Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", - подчеркнул Валерий Залужный.

Война России против Украины

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив ранее заявил, что продвижение войск России на рубежах Херсонской области заглохло, а на Харьковщине ВСУ могут отрезать тылы оккупантов. Российские войска выдохлись. Спустя 10 дней они, вероятно, перейдут к тактике "ползучей оккупации".

В Генеральном штабе сообщали, что силы обороны Украины проводят успешные тактические контрнаступательные действия в Харьковской области. Идет освобождение оккупированных населенных пунктов. На Изюмском направлении враг перешел в оборону.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что государство вернуло контроль над своими границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – это граница с Россией. Классической охраны кордона пока нет, ситуация остается опасной

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