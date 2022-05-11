ВСУ остановили наступление войск РФ на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях – Генштаб

войска России / Reuters

Вооруженные силы Украины остановили продвижение российско-террористических войск на Изюмском, Херсонском и Мелитопольском направлениях. Об этом заявил начальник ГОУ Генштаба Алексей Громов в ходе брифинга Минобороны.

По его словам, войска РФ перешли в оборону на данных направлениях.

"Самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех и увольняют населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия", - сказал Громов.

"Вследствие наших активных действий щодо освобождения оккупированных территорий на Херсонском, Николаевском и Мелитопольском направлении, противник перешел к обороне и реализует действия по сдерживанию", - отметил Громов.

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