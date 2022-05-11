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Украина вернула контроль над границей с Беларусью и Россией на Киевщине, Сумщине и Черниговщине

11 мая 2022, 16:54

Протяженность границы составляет 1 200 километров.

граница
граница / Фото УНИАН

Официальный Киев восстановил контроль над границей Украины с Беларусью в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Об этом заявил руководитель департаменты охраны государственной границы ГПСУ Леонид Баран.

Государственная пограничная служба восстановила контроль на участке границы, протяженность которой составляет почти 1 200 километров. Две трети участка – кордон с Россией. На данный момент проводятся мероприятия, связанные с организацией охраны границы. Ситуация остается опасной, поэтому классической системы охраны кордонов пока нет. За службу Украине награждены 207 военных пограничников, 57 посмертно. Фиксируются случаи незаконного пересечения границы. Враг продолжает обстреливать артиллерией и наносить авиаудары, в том числе, и по позициям пограничников. Об этом заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонид Баран.

"Государственная пограничная служба в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей в рамках восстановления контроля за границей вышла на участки ответственности. В целом восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1 тысяча 200 километров, две трети из которых - это граница с Россией. Тем не менее опасность остается, именно поэтому классической охраны границы, которая была до агрессии, конечно, не происходит", - цитирует его заявление УНИАН.

По его словам, пограничники проводят работу по тщательной проверке местности в зоне ответственности, оборудуют опорные пункты, наблюдательные и контрольные посты.

Кроме того, фиксируются попытки нарушения пересечения государственной границы гражданами Украины вне пунктов пропуска. Такие лица стремятся избежать мобилизации.

"На сегодняшний день это почти 3 тысячи 300 человек, большинство которых, две трети, задержали вне пунктов пропуска", - отметил Баран.

Также он добавил, что продолжает расти число обстрелов территории Украины, в том числе и мест несения службы пограничников. Враг наносит артиллерийские и авиационные удары.

"За последние дни растет количество обстрелов территории Украины, мест несения службы пограничников. И не только из артиллерии, но и с авиации, наносящей удары с территории России", - сказал он.

Леонид Баран подчеркнул, что 207 военных Госпрогранслужбы были отмечены государственными наградами, 57 из них посмертно.

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