В Минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова

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Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Об этом официально заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин во время брифинга после встречи с украинской делегацией в Стамбуле во вторник, 29 марта.

"Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Исходя из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы", – заявил Фомин.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних сил України заявляли, що часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины. Русские захватчики не достигли цели наступательной операции. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам, отметили в Генштабе.

Переговоры Украины и России в Турции

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись переговоры украинской и российской делегаций относительно войны в Украине. Они длились более 3 часов.

По результатам переговоров член делегации от Украины нардеп Давид Арахамия заявил, что гарантами безопасности для Украины могут стать страны Совбеза ООН, Китай, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Турция.

Как отметил член украинской делегации Андрей Чалый, Украина готова к нейтралитету если мирный договор будет согласован. При этом вопросы с ОРДЛО и Крымом не урегулированы, потому что пока гаранты не будут работать на эти территории.

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