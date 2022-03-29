Военные базы, учения и открытые двери в ЕС: Украина назвала условие для нейтралитета

Переговоры Украин и РФ / Reuters

Член украинской делегации в переговорах с РФ Александр Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.

После переговоров в Стамбуле он заявил, что Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

"Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически еще зафиксированы наши декларации по суверенитет, которая была принята 16 июля 1990 года", - заявил он.

Что предполагает нейтралитет Украины

Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты. Отказ вступать в военно-политические союзы. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов. Для Украины открыты двери в ЕС и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать.

Чалый также заявил, что если окончательные договоренности будут достигнуты на высоком уровне, будет готовиться многосторонняя конференция с высшими должностными лицами стран-гарантов, на которой будет подписан этот договор.

"Имплементация этого договора будет идти следующим образом: референдум, где граждане выскажут мнение, и после этого уже ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор был консолидирующим для нас", - сказал он.

Члены украинской делегации отметили, что договор о гарантиях безопасности – это возможность дипломатическими средствами восстановить территориальную целостность и безопасность Украины.

"В случае гарантии этих пунктов, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты и не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на территории Украины будет иметь место при получении согласия стран-гарантов", - сообщили члены делегации Украины.

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Переговоры Украины и России в Стамбуле

О новом раунд переговоров в Турции стало известно накануне.

По словам участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров "сместился во времени из-за логистических проблем".

Переговоры в Стамбуле начались примерно в 10:30 по киевскому времени и длились более 3 часов.

На промежуточном брифинге участник украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о интенсивных консультациях по нескольким важным вопросам. В частности, делегации обсуждали договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

"Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", - заявлял Подоляк.

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