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Оккупанты России пытаются окружить ВСУ на Донбассе, чтобы надавить на Киев в переговорах – США

29 марта 2022, 06:02

Российские войска усилили продвижение в направлении Донецкой и Луганской областей, сказали в Пентагоне.

войска России, стрельба
Войска России продвигаются в Харьковской области в направлении Донбасса - Минобороны США / Reuters

Оккупационные войска России начинают более активно продвигаться на восток Украины, чтобы окружить ВСУ на участке боевых действий в Донецкой и Луганской областях. На такие действия россиян указывает попытка движения к юго-востоку от Изюма Харьковской области в направлении Донбасса. При помощи окружения Москва намерена получить возможность оказывать давление на украино-российские переговоры. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Как сообщает ABC News, официальный представитель Пентагона сказал, что армия РФ начала более активно продвигаться на восток Украины. Задача – отрезать и окружить силы украинской обороны, которые находятся в зоне боевых действий на Донбассе.

По мнению американского чиновника, на новый маневр оккупантов указывает их попытка продвинуться к юго-востоку – от Изюма Харьковской области к направлению Донецкой и Луганской областей.

В США полагают, что россияне попытаются окружить ВСУ на Донбассе, чтобы получить инструменты давления на будущие переговоры с Киевом.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. По его словам, это свидетельствует о намерении оккупантов провести еще одну фазу наступления в направлении Харьковской области и на Донбассе. При этом захватчики не оставляют надежд на оккупацию Киева.

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