ВСУ ликвидировали под Харьковом полковника РФ – командира 200-й бригады/ facebook.com/ato.news

Под Харьковом украинские защитники ликвидировали командира российской 200-й отдельной мотострелковой бригады – полковника Дениса Курила.

Всего Вооруженные силы Украины уничтожили две батальонно-тактические группы этой бригады. Об этом Генштаб ВСУ рассказал в сводке по российскому вторжению по состоянию на 12:00 вторника, 29 марта.

"Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих", – говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и город Барвенково вблизи Изюма из авиации и артиллерии. Кроме этого, российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Изюм на Харьковщине.

"Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Враг нарастил имеющееся группировки введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии", – отмечается в сообщении.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ. По его словам, солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами.

Также сообщалось, что войска РФ попытаются окружить ВСУ на Донбассе, двигаясь со стороны Харькова и Мариуполя. Армия Украины препятствует перегруппировке сил оккупантов РФ.

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