Перелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войны

Украинский генерал назвал вероятную дату окончания войны/ Главред

Война России против Украины может закончиться уже в начале мая этого года. Скоро может произойти перелом в войне.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью изданию "Обозреватель". Также он отметил, что российские захватчики готовятся ко второму удару по Украине. Для этого Кремль собирает военных профессионалов. Но по сравнению с тем, сколько профессионалов служат в рядах Вооруженных сил Украины, в РФ таких людей очень мало.

"Наметился очередной этап активного противостояния российской агрессии, но в этой ситуации мы можем говорить пока об отдельных оперативных направлениях, где мы имеем успех. Это Харьковское, Николаевскоей, Киевское направление, частично Сумское, Херсонское", – говорит Маломуж.

По его словам, боевой дух украинских воинов очень сильный, ведь они защищают свои семьи, свои города и села. Кроме этого, против врага объединился весь украинский народ, что делает противостояние российским захватчикам еще сильнее.

Однако расслабляться нельзя, ведь Россия готовит новые резервы, говорит украинский генерал. Это могут быть войска с Дальнего Востока, с Кавказа, из других республик. Однако плюс в том, что таких резервов немного.

Он подчеркнул, что приближается перелом в этой войне. Сейчас для Украины важно сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое, говорит генерал Маломуж. Также важно то, насколько быстро и эффективно будет развиваться переговорный процесс.

"Я думаю, что в течение 7-10 дней может сработать военная составляющая. Если мы успешно проведем свое контрнаступление, оно будет четко побуждать Путина к переговорному процессу. Конечно, параллельно должно продолжаться мощное давление на РФ ведущих стран мира", – говорит генерал.

По его словам, после этого процесс урегулирования может продолжаться еще несколько недель.

На вопрос, когда может закончиться война, Маломуж ответил, что это может произойти в течение месяца.

Ранее сообщалось, что путинские войска еще имеют призывные ресурсы, однако качество этих дополнительных сил, которые может собрать Россия, оставляет желать лучшего. Даже при всем желании российского диктатора в Беларуси он может собрать не более пяти батальонных групп. Но и с теми будут проблемы.

Также сообщалось, что большинство членов российской властной верхушки уже пожалели о развязанной против Украины войне и хотели бы отмотать эти события назад. Они хотели бы покинуть территорию РФ, но не могут этого сделать из-за "принудительного патриотизма".

Читайте также: