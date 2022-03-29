"Некачественные войска": эксперт объяснил, сколько еще дополнительных сил может "наскрести" Путин

Эксперт пояснил, сколько еще дополнительных сил может "наскрести" Путин/ Reuters

Путинские войска еще имеют призывные ресурсы, однако качество этих дополнительных сил, которые может собрать Россия, оставляет желать лучшего.

Личный состав подкрепления российской армии будут обеспечивать не новым оружием, а снятым с длительного хранения. Об этом рассказал военный эксперт Николай Сунгуровский в эфире телеканала "Украина 24".

У войск врага может быть нарушена логистика, также будут возникать существенные проблемы с лекарствами для оккупантов и с горюче-смазочными материалами.

Также эксперт прокомментировал возможность участия в войне против Украины белорусских военных. По словам Сунгуровского, Кремль может "наскрести" в Беларуси не более чем пять батальонных групп. Однако качество таких групп как военных будет очень низким, и белорусские солдаты будут иметь очень низкий моральный дух.

При этом в таких батальонных группах будут даже не белорусские военные, а наемники, говорит военный эксперт. И то, что солдат белорусской армии пустят в Украину, еще под большим вопросом. По словам эксперта, этого боится сам Лукашенко.

Ранее сообщалось, что большинство членов российской властной верхушки уже пожалели о развязанной против Украины войне и хотели бы отмотать эти события назад. Они хотели бы покинуть территорию РФ, но не могут этого сделать из-за "принудительного патриотизма".

Напомним, в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Но угроза Киеву еще сохраняется.

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