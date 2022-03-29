Новые трофеи для армии Украины: в Харьковской области откопали танки оккупантов РФ

Танки оккупантов РФ откопали и передали ВСУ / facebook.com/skitalec

В Харьковской области танки российских оккупантов застряли в грязи. Военные настояли на том, чтобы вражескую технику не сжигали, а передали на нужды армии Украины. Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

На своей странице в социальной сети Facebook он напомнил историю о том, как танки оккупационных войск еще на учениях застревали в грязи. И сейчас история повторилась, но уже в Харьковской области на войне России против Украины.

По словам волонтера, сначала думали, что технику лучше сжечь, чтобы враг не смог ею воспользоваться. Однако военные, которые ранее предупреждали о возможном бегстве оккупантов с поля боя, настояли на откопке танков и передаче их на нужды ВСУ.

Танки оккупантов РФ / facebook.com/skitalec

Танки оккупантов РФ / facebook.com/skitalec

Танки оккупантов РФ / facebook.com/skitalec

"Ну, так оно и вышло. Вот что значит профессиональная армия. Потому что ученые. Ибо с опытом. Доверяем ВСУ. они знают, что делают. Помогаем им делать дело", - подчеркнул Роман Доник.

Ранее силы обороны Украины в Черниговской области сумели забрать у российских оккупантов самоходную артиллерийскую установку новейшей модели Мста-С. Технику отогнали для нужд украинской армии трактором.

Напомним, территориальная обороны Баштанки в Николаевской области забрала у захватчиков РФ три сверхсовременных зенитно-ракетных пушечных комплекса Панцирь-С1. Стоимость единицы такой техники – 15 миллионов долларов. Один ЗРПК сожгли, два других, предположительно, передали ВСУ.