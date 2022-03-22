Тероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1

Подбитый теробороной ЗРПК Панцирь-С1 в Баштанке Николаевской области / Скриншот видео журналиста Юрия Бутусова

Территориальная оборона Баштанки в Николаевской области сумела отобрать у оккупантов России три сверхсовременных зенитно-ракетных пушечных комплекса Панцирь-С1. Стоимость единицы военной техники оценивается в 15 миллионов долларов. Один ЗРПК подбили и разобрали на запчасти, еще два, похоже, передали на нужды Вооруженных сил Украины.

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Бутусов, Баштанка стала городом украинской воинской славы. Мастерство сил обороны Украины спасло центр страны от резкого прорыва российских военных колонн.

"Репортаж из Баштанки – города украинской военной славы, места подвига, где будут стоять величественные памятники пилотам украинских штурмовиков и вертолетов, и бойцам ТРО, чье мастерство и жертвенность спасли центральную Украину от стремительного прорыва российских колонн", - отметил журналист.

По его словам, именно в Баштанке находится знаменитый сверхсовременный российский ЗРПК Панцирь-С1, который был подбит украинскими защитниками во время разгрома колон войск РФ.

"Именно здесь под Баштанкой пока расположен знаменитый сверхсовременный российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Его каким-то чудом не растащили на металл. Ракеты и часть радара уцелели. Видно, что две ракеты россияне успели выпустить. Российские колонны были разгромлены в боях 27 февраля – 12 марта". Прошу уважаемую общину Башатанки – спасите хотя бы остатки Панциря для истории, ваши дети и внуки будут сюда ездить на места победы родителей и дедов! - отметил Бутусов.

Также он добавил, что еще 2 целых Панциря, по словам местных жителей, остались целыми и достались ВСУ.

"Местные жители говорят, что еще два целых Панциря украинские воины все же забрали целыми", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Напомним, ранее военные Украины в ходе боев с российскими оккупантами получили новый трофей – самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". Техника будет использована украинской армией.