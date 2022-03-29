В Кремле сожалеют о развязанной войне и хотели бы "отмотать" всё назад – российский оппозиционер

В Кремле сожалеют о развязанной войне – российский оппозиционер/ Reuters

Большинство членов российской властной верхушки уже пожалели о развязанной против Украины войне и хотели бы отмотать эти события назад.

Также они не могут покинуть территорию РФ из-за "принудительного патриотизма". Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью изданию "Обозреватель".

"Я убежден, что большинство высшего госчиновничества очень хотели бы всё открутить назад, до 24 февраля, или еще раньше, до 15 января прошлого года, чтобы ничего этого не было, всей этой безумной авантюры, которая случилась только благодаря приступу безумия в голове Путина", – заявил Яковенко.

В то же время сам российский диктатор Владимир Путин ничего "отматывать" не хотел бы. Он до сих пор убежден, что всё идет по плану, говорит российский оппозиционный политик.

Также он отметил, что большинство рядовых российских граждан не знают и не осознают, какие огромные потери уже понесла армия РФ в Украине. Помимо этого, россияне уверены в недолговечности негативных последствий экономических санкций против России.

Однако руководство РФ хорошо понимает, каково реальное положение дел, поэтому российские чиновники настроены пессимистично. Часть из них увольняются и бегут из России, однако большинство членов властной верхушки не могут этого сделать. Так, по словам Яковины, депутатам Государственной думы РФ от фракции "Единая Россия" запрещено выезжать из страны.

"Установлено своеобразное крепостничество наоборот – для верхушки, для нового путинского дворянства России. Принудительный патриотизм", – говорит российский оппозиционер.

Напомним, во вторник, 29 марта, оккупанты разбомбили половину Николаевской ОГА. Большинство людей спаслись, но сейчас под завалами остаются восемь гражданских и трое военных – их ищут.

Напомним, в британском Минобороны назвали успешными локальные контратаки украинской армии к северу от Киева, в частности в Ирпене, Буче и Гостомеле. Российских захватчиков удалось оттеснить с нескольких позиций. Но угроза Киеву еще сохраняется.

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