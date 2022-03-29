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Ракета оккупантов ударила по дому бывшего украинского премьера

29 марта 2022, 10:17

Самого бывшего премьера Витольда Фокина, по счастью, на момент обстрела в доме не было ‒ он находится в Молдове.

Фокин
Витольд Фокин (в центре) / УНИАН

Обломки российской ракеты, сбитой системой украинской противовоздушной обороны, повредили дом бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина в Дарницком районе столицы Украины. Об этом 29 марта сообщил сам бывший чиновник в комментарии "Радио Свобода".

Самого Фокина на момент обстрела в доме не было ‒ он находится в Молдове.

"Да, пострадал мой дом. Это досадно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу", ‒ сказал бывший чиновник.

Фокин добавил, что здание повреждено незначительно, однако теперь вернуться домой он сможет не раньше, чем через неделю.

"Все это нельзя сравнивать с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – это город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", — подытожил он.

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Напомним, ранее фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин поделился печальной новостью: его семья лишилась жилища - дом музыканта под Гостомелем уничтожен в результате попадания в него российского снаряда.

"Для моих детей это строение – их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом... Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы. Черти в лаптях уничтожают наши дома, наше имущество, но они не уничтожат нас. Не уничтожат нашу свободу, наши руки, наши знания, наши умения", - рассказал музыкант.

viber
ракета Витольд Фокин новости Украины
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