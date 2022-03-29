Восемь оккупантов и начальник штаба эпично "самоликвидировались" под Черниговом / Reuters

При организации понтонно-мостовой переправы через Десну утонуло 8 оккупантов и начальник штаба 40-го инженерно-саперного полка Александр Корник.

Шесть тел не смогли достать из воды из-за сильного течения, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"27 марта во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Десна в районе Чернигова погиб начальник штаба 40 инженерно-сапёрного полка (в/ч 14330, Ишим) подполковник Корник Александр. Вмести с ним погибло 8 и получили ранения ещё 17 военнослужащих полка. Шесть тел погибших военнослужащих не смогли достать из воды, их унесло течением", - написал он на своей страничке в Facebook.

Ранее мы сообщали, что элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО. Сейчас враг пытается собрать военный резерв отовсюду, чтобы хоть как-то повлиять на исход войны.

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