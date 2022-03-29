Элита российского спецназа опозорилась в Украине - за 5 дней не смогли взять элеватор с бойцами ТРО

Элита российского спецназа опозорилась в Украине / Фото Reuters

Российский спецназ "провалился" в Украине. Сейчас враг пытается собрать военный резерв отовсюду, чтобы хоть как-то повлиять на исход войны.

Спикер волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук в эфире "24 канала" отметил, что никакие резервисты РФ не помогут.

"Одна из самых крутых бригад спецназа России, города Ульяновск, 5 дней штурмовала несчастный элеватор с бойцами теробороны, в конце концов, не смогла его взять и ушла", – рассказал Макарук данные из собственных источников.

Более того, как он отметил, россияне даже сейчас набирают воевать бывших пенсионеров, всех тех, кого списали по состоянию здоровья.

Читайте такжеУкраинские защитники навсегда приземлили новейший беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000"Они уже "бросили" все, что могли. Если они уже отправляют срочников и всех, кого могут, то ситуация затруднительная", – добавил он.

Напомним, в боях за Мариуполь Донецкой области ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота, полковника Алексея Шарова и, по меньшей мере, двух сержантов.

Ранее сообщалось, что группа Сил специальных операций Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. В результате успешной атаки нашим спецназовцам удалось ликвидировать военного чиновника РФ и технику противника.

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