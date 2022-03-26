Боевики ЧВК Вагнера планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля – советник министра обороны

Боевики ЧВК Вагнера хотели убить руководство Украины / Фото Reuters

Боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

Об этом рассказал советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский в интервью CNN.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сообщил Лубкивский.

По его словам, все доказательства относительного заговора будут представлены Международному суду.

Лубкивский добавил, что украинская разведка отслеживала группу в Украине и за ее пределами. Несколько боевиков были убиты внутри страны, их идентифицировали по уникальным жетонам.

Сам же Зеленский неоднократно говорил, что останется в Украине, чтобы руководить обороной страны.

"Боевой дух армии очень высок, потому что наш президент находится в Киеве, наш премьер-министр и наш парламент здесь. Это очень важно для поддержки людей на местах, для поддержки украинской армии, и это очень хороший сигнал международному сообществу", – сказал Лубкивский.

Справка. ЧВК Вагнера — неофициальное вооружённое формирование. Считается, что с 2014 года группа Вагнера действовала на территории Украины, а затем — Сирии. Вероятно, финансируется Евгением Пригожиным - олигархом, близким к Кремлю и известным как "шеф-повар" Путина.

В июне 2017 года ЧВК Вагнера была включена в санкционный список США. Данная организация была названа PMC Wagner и включена в рубрику "украинские сепаратисты".

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 марта заявлял, что с начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений.

Другие новости: