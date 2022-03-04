За неделю президент Зеленский пережил как минимум три попытки покушения - The Times

На убийство президента были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались.
За последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три попытки покушения.
На убийство украинского президента были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, которые выступают против войны с Украиной, пишет британское издание The Times.
Отмечается, что наемники ЧВК Вагнера в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, что информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой".
Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.
Как сообщал Главред, ранее издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.
Украинская правда со ссылкой на разведку сообщала, что беглый президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске. Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины".
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