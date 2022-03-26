ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота / t.me/razvozhaev

В боях за Мариуполь Донецкой области ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота, полковника Алексей Шаров и, по меньшей мере, два сержанта.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Шаров погиб от "подлой пули снайпера".

По его словам, 25 марта простились с командиром 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексеем Шаровым и двумя бойцами.

Ранее сообщалось, что группа Сил специальных операций Украины провела засаду на рассвете в тылу противника. В результате успешной атаки нашим спецназовцам удалось ликвидировать военного чиновника РФ и технику противника.

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