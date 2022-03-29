Узнали от "товарищей", как в Украине бьют оккупантов: в России 58 военных отказались ехать на войну

Приехавшие в Белгородскую область контрактники отказались ехать на войну России против Украины - журналист / Reuters

Россия на войну против Украины собралась отправить военнослужащих 9 мотострелкового полка из Калининградской области. Однако 58 российских военных после того, как прибыли в Белгородскую область и пообщались со своими "товарищами", резко отказались воевать и выразили желание вернуться домой. Об этом заявил журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что военнослужащие 9 мотострелкового полка воинской части 88771 18 мотострелковой дивизии Балтийского флота, базирующейся в Советске Калининградской области, ранее прибыли в Белгородскую область и готовились к отправке на войну с армией Украины.

Однако, по его словам, поговорив с другими военными, которые только вернулись с Украины, они отказались воевать и выразили желание вернуться домой.

"Пообщавшись с военнослужащими из состава другой дивизии, которые только что вернулись с Украины, желания воевать у контрактников резко пропало. 58 военнослужащих по контракту 9 полка отказались от убытия на Украину и захотели вернуться назад домой в Калининград", - подчеркнул Роман Цимбалюк.

Напомним, в ходе войны России против Украины увеличилось число случаев, когда российские военные отказываются от выполнения преступных приказов. В Генштабе ВСУ ранее рассказали, что в Ахтырском районе Сумской области 300 солдат РФ ушли с района боевых действий и забрали с собой 70 единиц техники.