На Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехали

Войска РФ все чаще отказываются выполнять преступные приказы своего руководства - Генштаб / Reuters

В ходе войны России против Украины стало больше случаев, когда российские военные отказываются выполнять преступные приказы. В Ахтырском районе Сумской области 300 солдат РФ покинули район боевых действий и забрали свои 70 единиц техники. Вражеские войска несут серьезные потери – россияне пытаются найти поддержку в других государствах, в то время как армия Беларуси не спешит вступать в войну. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, в Ахтырском районе на Сумщине установлены факты неповиновения военнослужащих РФ своему командованию. Указывается, что около 300 солдат вражеской армии решили не выполнять приказ по участию в боевых действиях. Они решили уйти с района боев и забрали свои 70 единиц военной техники.

Также отмечается, что российские военные подразделения несут серьезные потери в боях против армии Украины. Поэтому российское руководство пытается найти поддержку в других странах. В частности, РФ ведет пропагандистскую работу в Беларуси, чтобы убедить белорусских военных принять участие в вооруженной агрессии в отношении украинского государства.

Однако Минск не спешит официально вступать в войну. Лукашенко на словах готов воевать, но пока на такой шаг не пошел.

Подчеркивается, что за минувшие 24 часа силы обороны Украины отбили 13 вражеских атак, сокрушили 14 танков, 8 БМП, 2 МТ-ЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля.

Системы противовоздушной обороны поразили 2 воздушные вражеские цели.

Погибли 300 российских солдат.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что фиксируются признаки готовности Беларуси вступить в войну России против Украины. Впрочем, позже в Минске решили отвести войска от украинских границ.