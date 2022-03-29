Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и России

Переговоры в Стамбуле длились более 3 часов.
Глава переговорной группы и народный депутат Давид Арахамия рассказал о результатах переговоров с РФ в Стамбуле.
На брифинге он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.
"Переговоры не просто так состоялись в Турции. Ведь государство может стать гарантом безопасности Украины", - сказал Арахамия.
Какие государства могут стать гарантами Украины
- Страны Совбеза ООН,
- Китай,
- США,
- Франция,
- Германия,
- Израиль,
- Канада.
- Турция.
Гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения. Однако механизм должен быть еще жестче.
В частности, в НАТО нет ограничений по продолжительности консультаций, если начнется война, а в случае Украины они должны длиться не дольше 3 дней.
Условие для нейтралитета
Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.
В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.
"Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически еще зафиксированы наши декларации по суверенитет, которая была принята 16 июля 1990 года", - заявил он
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