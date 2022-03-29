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Гарантии безопасности, референдум и возвращение Донбасса: итоги переговоров Украины и России

29 марта 2022, 14:41

Переговоры в Стамбуле длились более 3 часов.

Переговоры РФ и Украины
Переговоры РФ и Украины / reuters

Глава переговорной группы и народный депутат Давид Арахамия рассказал о результатах переговоров с РФ в Стамбуле.

На брифинге он назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности.

"Переговоры не просто так состоялись в Турции. Ведь государство может стать гарантом безопасности Украины", - сказал Арахамия.

Какие государства могут стать гарантами Украины

  • Страны Совбеза ООН,
  • Китай,
  • США,
  • Франция,
  • Германия,
  • Израиль,
  • Канада.
  • Турция.

Гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения. Однако механизм должен быть еще жестче.

В частности, в НАТО нет ограничений по продолжительности консультаций, если начнется война, а в случае Украины они должны длиться не дольше 3 дней.

Условие для нейтралитета

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.

В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

"Если нам удастся закрепить ключевые положения, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и без ядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически еще зафиксированы наши декларации по суверенитет, которая была принята 16 июля 1990 года", - заявил он

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